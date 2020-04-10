Фото ⟩ "Тебя это тоже касается". Маски на скульптурах в Риге как предупреждение для смельчаков

Автор такой художественной акции - фотограф Янис Шкапарс. Таким образом он хотел обратить внимание на то, что никто из нас не является исключением и уверенность в том, что "со мной этого не случится", так же наивна и глупа, как засунуть руку в мясорубку.

"Создавая условный фотопроект с рижскими скульптурами, преувеличивая требования безопасности, я хотел обратить внимание именно тех, кто считает, что количество зараженных - это просто статистика, которая их не касается, тех сторонних наблюдателей и смелых авторов фестивалей по прожарке мяса в саду.

Понятно, что запретный плод самый сладкий - посетить родственников, обнять бабулю и накрыть праздничный стол в такой ситуации - также глупо, как надеть респираторы на статуи".

Схожие акции прошли во многих городах Европы.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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