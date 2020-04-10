В Москве и Подмосковье введут пропускной режим

По его словам, это произойдет в три этапа: сначала режим будет введен для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, а затем, если понадобится, — для передвижения внутри района.

По словам Собянина, пропускная система будет носить заявительный характер, но власти "оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений".

Такие же правила распространяются на Московскую область. При этом техническая реализация нововведений пока не ясна.

Сообщается, что с 13 по 19 апреля в столице России останавливаются строительные работы. Исключение сделано для строительства медицинских объектов и метро.

Временно также приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медорганизаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий обороны, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Продуктовые магазины продолжат работу.

Такие меры Собянин объяснил ростом числа заразившихся коронавирусом. По состоянию на 10 апреля в Москве зафиксировано 7822 случая заболевания Covid-19. За минувшие сутки количество заболевших в столице выросло на 1124 человека. С начала эпидемии умерло 50 человек.