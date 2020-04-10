Число жертв Covid-19 в мире превысило 100 тысяч человек

Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны:

Италию - 18,8 тысячи,

США - 17,8 тысячи,

Испанию - 16,0 тысячи,

Францию - 12,2 тысячи.

Всего в мире на данный момент зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания, выздоровели 369 тысяч человек. Первый случай смерти от нового коронавируса был зафиксирован в Китае 11 января.