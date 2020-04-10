Пт, 10.04.2020
Я чувствую себя блинчиком, который намазывают маслом, вареньем, медом... икрой скоро будут мазать. Яна Брук

Число жертв Covid-19 в мире превысило 100 тысяч человек

ФОТО: AFP / Scanpix

Согласно текущим подсчетам Университета Джонса Хопкинса, от последствий Covid-19 во всем мире умерли 100 тысяч человек. 

Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны:

  • Италию - 18,8 тысячи,
  • США - 17,8 тысячи,
  • Испанию - 16,0 тысячи,
  • Францию - 12,2 тысячи.

Всего в мире на данный момент зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания, выздоровели 369 тысяч человек. Первый случай смерти от нового коронавируса был зафиксирован в Китае 11 января.

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