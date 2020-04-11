18 новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 630

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 18 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 11 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 630.
В минувшие сутки было проведено 1140 анализов, 18 оказались положительными. Всего проверено 27796 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Госпитализировано 36 человек, 34 - в состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом.
В субботу, 11 апреля, в Рижской восточной клинической университетской больнице умер пациент, у которого был Covid-19.
Iepriekšējā diennaktī veikti 1140 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 18 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 27796 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 630 personām.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 11, 2020
Как уже сообщал RUS.TVNET, cлучаи заражения теперь зафиксированы в 58 самоуправлениях Латвии.
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