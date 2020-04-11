Навальный нашел у Медведева уникальную базу отдыха за 63 млн долларов

Навальный опубликовал видеоролик, а также расследование провели журналисты портала "Проект".

Сообщается, что площадь главного дома - 1688 гектаров. На базе есть СПА-комплекс с бассейном, восемь гостевых домов, здание для прислуги и охраны, ресторан, баня, кинотеатр, ангар для лодок, вертолетная площадка. Журналисты "Проекта" пишут, что строитель Контантин Прусенко подробно рассказал им об устройстве поместья, а также предоставил фотографии.

Тем временем местные жители рассказали, что Дмитрий Медведев прилетает на вертолете несколько раз в год.

Как в опубликованном видео утверждает Навальный, без вертолета на базу не добраться.

И Навальный, и "Проект" полагают, что оффшорное предприятие, в собственности которого находится рыболовецкая база, связано с известным российским олигархом Алишером Усмановым. Кипрская компания, финансировавшая проект, выделила на строительство базы 63 млн долларов США (около 57 млн евро).

Сравнить, дорого это, или же вполне себе адекватно - невозможно, аналогов таким базам попросту нет.

В видео Навальный рассказывает о связи оффшоров, Усманова и Медведева.

Навальный называет резиденцию Медведева "взяткой, которую лидер "Единой России", работавший и президентом страны, и премьер-министром, получил от олигарха".

Видео: Навальный рассказывает о рыболовецкой базе Медведева