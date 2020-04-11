Навальный нашел у Медведева уникальную базу отдыха за 63 млн долларов

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный нашел у экс-премьера Российской Федерации Дмитрия Медведева целый остров с рыболовецкой базой. Он находится рядом с устьем реки Волги, близ Астрахани. Общая площадь поместья - 27 гектаров.
Навальный опубликовал видеоролик, а также расследование провели журналисты портала "Проект".
Сообщается, что площадь главного дома - 1688 гектаров. На базе есть СПА-комплекс с бассейном, восемь гостевых домов, здание для прислуги и охраны, ресторан, баня, кинотеатр, ангар для лодок, вертолетная площадка. Журналисты "Проекта" пишут, что строитель Контантин Прусенко подробно рассказал им об устройстве поместья, а также предоставил фотографии.
Тем временем местные жители рассказали, что Дмитрий Медведев прилетает на вертолете несколько раз в год.
Как в опубликованном видео утверждает Навальный, без вертолета на базу не добраться.
И Навальный, и "Проект" полагают, что оффшорное предприятие, в собственности которого находится рыболовецкая база, связано с известным российским олигархом Алишером Усмановым. Кипрская компания, финансировавшая проект, выделила на строительство базы 63 млн долларов США (около 57 млн евро).
Сравнить, дорого это, или же вполне себе адекватно - невозможно, аналогов таким базам попросту нет.
В видео Навальный рассказывает о связи оффшоров, Усманова и Медведева.
Навальный называет резиденцию Медведева "взяткой, которую лидер "Единой России", работавший и президентом страны, и премьер-министром, получил от олигарха".
Видео: Навальный рассказывает о рыболовецкой базе Медведева
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