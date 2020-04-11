"Казалось, у меня кусок мяса, а не горло". Пять историй людей, вылечившихся от коронавируса

Андийская разработала для Шульман индивидуальный план лечения: пить много горячей воды и следить за дыханием. "Ты лежишь и не можешь встать, эта болезнь сжирает все силы. Я лежала первые пять дней одна в комнате за закрытыми дверями. Муж и сын под дверь ставили пятилитровые бутыли воды, у меня в спальне стоит термопот (термос с дозатором - прим. Би-би-си) на пять литров. Я доползала до двери, кое-как выливала в термопот пятилитровую бутыль, потом кое-как наливала себе воду. Ещё мне под дверь ставили мёд, лимон и имбирь - когда были силы, я добавляла это в питье", - объясняет Шульман.

Она следила за дыханием и довольно быстро поняла, что лучше всего дышит, когда спит на животе. Через пять дней температура спала, но в этот же день заболели её муж и сын. Теперь уже она с двадцатилетним сыном ставила пятилитровые бутылки под дверь комнаты мужа. Его болезнь проходила по тому же сценарию - ломота во всех мышцах и высокая температура. Сын, рассказывает Басиния, перенёс болезнь легче всего - несколько дней температуры 37,3 градуса и поверхностный кашель.

"Слава богу, ни у кого из нас не было пневмонии, проблем с дыханием. Нам разрешили лечиться дома, потому что мы считались относительно легкими больными. И нам очень повезло, что мы были лёгкими", - добавляет она.

Повторный тест у Шульман был отрицательным, но пока анализ не сделают повторно, вся семья живет на карантине. По словам Басинии, раньше много лет всю домашнюю работу делала ее помощница, которая сейчас не может к ним приходить. Еду готовит ее сын - фуд-блогер, мусор от дверей забирает уборщица, которая моет общий охраняемый подъезд. Продукты под дверь раз в неделю ставит помощник.

- Представляете, я сама делаю уборку.

- Представляю, Басиния.

- А я - нет. Я вспомнила то, что делала много лет назад - я и пылесошу, и пыль вытираю, и убираюсь. По полной программе. Это, конечно, когда силы появились, потому что десять дней сил не было совсем.

Четыре московских концерта отложены на октябрь, зарубежные гастроли отменены, планов на будущее Шульман не строит: "Я абсолютно реальный человек, но я уверена, что Вселенная хочет что-то мне сказать. Понимаете, как получается - два раза я под это попала, это же что-то значит. Ну летел муж в самолёте, ну его не зацепило, хотя могло, но всех нас накрыло во второй раз.

Что тут вообще можно планировать?!"

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