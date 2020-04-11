"Руслик, давай удочку вытягивай": как в Улброке на карантине живет целый дом

В многоэтажном доме в Улброке жила сотрудница Латвийского центра онкологии, у которой обнаружили Covid-19. От нее заразился и ее друг. Тогда на карантин отправились все проживающие в доме 48 человек, сообщает "Русское вещание" Латвийского телевидения.
Дом оцеплен полицией, сотрудники которой следят, чтобы жильцы никуда не выходили. На личном автомобиле покинуть можно - пока это сделал один человек, который обязался уехать за город. В этом четырехэтажном доме находится и муниципальное жилье, в здании общие кухни и санузлы.
Местные жители говорят, что переделали все дела дома, им скучно. Валерий в разговоре с журналистами (через окно) сказал, что не понимает, зачем карантин, если всех проверили, он хочет на работу. Валерию еду к дверям квартиры доставляет местный магазин, однако, далеко не все решают вопрос с доставкой необходимого так - у некоторых есть верные друзья.
Например, товарищи проживающего в доме Руслика решили передать ему пачку сигарет. Несмотря на то, что полиция предложила отнести сигареты, мужчины решили использовать удочку.
Многоэтажный дом на карантине до 20 апреля.
Видео: Сюжет "Русского вещания" Латвийского телевидения о доме в Улброке
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!