В больнице умер пациент с Covid-19

У пациента (он был в возрастной группе от 50 до 60 лет), болезнь протекала тяжело. Он попал в стационар две недели назад.

В общей сложности в Латвии до сих пор умерли три пациента, у которых был Covid-19.

Еще два человека с коронавирусом умерли вне стационара, по ним SPKC ждет результатов патологоанатомической экспертизы, которая установит истинную причину смерти.

В минувшие сутки было проведено 1140 анализов, Covid-19 подтвержден у 18 латвийцев. По состоянию на 11 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 630.

Госпитализировано 36 человек, 34 - в состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом.