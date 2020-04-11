Детский хирург из Резекне c Covid-19: кости ломило, кашля не было

Смолко - детский хирург. Она рассказала, что 19 марта ее самочувствие ухудшилось - появилась слабость, озноб. Она измерила температуру тела - градусник показал 37.3.

"Кости ломило как при конкретном гриппе. Кожа стала чувствительной, очень. И все кости болели так, что не повернутся. Кашля не было, никакой высокой температуры. Ночью плохо спала, стала думать об этом Covid-19", - рассказала врач.

Она считает, что заболела именно 19 марта, в первый день, когда ей стало плохо. На работу она не ходила - самоизолировалась в своем частном доме вместе с мужем, тоже врачом, а также сестрой и трехлетней внучкой.

Через четыре дня Смолко сдала анализ, который показал положительный Covid-19.

Когда к ней на дом приехала бригада медиков (тогда в Резекне еще не было мобильной палатки для сдачи анализов), тест сделали только ей - ни мужу, ни сестре, ни внучке. Такой в стране алгоритм тестирования - если болен один член семьи, считается, что и все остальные.

Однако, позже, 6 апреля, направление на анализ на Covid-19 выдали всем членам семьи.

Серьезно заболел муж Вероники, ему 75 лет. В больнице у него обнаружили двухстороннюю пневмонию, но не оставили в стационаре - нет мест. В Риге, в Латвийском центре инфектологии его тоже сначала отказались принимать, пока нет положительного анализа на Covid-19. Однако, когда анализ был положительный, его все же госпитализировали.

Всего Резекненской больнице анализы сдали 67 человек - и сотрудники, и пациенты. Статус контактного лица присвоен 26 людям, семеро из них - медики. Все эти люди должны провести 14 дней в самоизоляции. На работу больницы это не повлияло.