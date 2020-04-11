Семилетний сын Плющенко зарабатывает миллионы. Как?

О доходах своего сына рассказала Яна Рудковская. Основной заработок приносит участие в ледовых шоу отца в разных странах мира. За последние шесть месяцев семилетний мальчик побывал в Италии, Испании, Японии и других странах, пишет "Чемпионат".

Но это не всё - Гном Гномыч зарабатывает на рекламе. Например, он рекламирует марку одежды Balmain, бутик детской одежды и др.

В интервью журналистам Рудковская рассказала, что у сына есть личный счёт, куда поступают деньги - они расходуются на тренировки, услуги няни, водителя и охраны.

Стоит отметить, что на его профиль в Instagram подписаны 354 тысячи пользователей, в то время как на страничку отца - 549 тысяч. Гном Гномыч скоро догонит своего отца по популярности в соцсетях.

Многие пользователи критикуют Рудковскую и Плющенко за то, что у ребёнка нет нормального детства. Периодически в соцсети попадают видео, на которых Гном Гномыч жалуется на усталость, стонет от боли или просит прекратить тренировку.

Звездные родители упреки отрицают, считая, что с ребёнком всё в порядке. В интервью Тине Канделаки Рудковская сказала, что у сына есть "детская жизнь" - к нему приходят друзья, с которыми он играет и развлекается.