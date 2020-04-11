В Видземской больнице Covid-19 заболели медики и пациент

Во всех помещениях больницы проводят усиленную дезинфекцию.

Выявлены также люди, которые находились более 15 минут на расстоянии менее 2 метров от заболевших.

Они отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

"На данный момент дополнительно проводят анализы на Covid-19 медперсоналу, а также продолжается тестирование пациентов в группе риска", - сказал Мусковс агентству LETA.

Из соображение безопасности, новых пациентов в отделение терапии не принимают. Прием начнется, когда выпишутся все, кто сейчас находится в самоизоляции в отделении. Видземская больница находится в Валмиере.

Передачи пациентам от близких больница будет принимать только в прозрачно упаковке и с товарами первой необходимости (предметы гигиены, очки, лекарства, продукты питания в закрытых водонепроницаемых упаковках, которые можно дезинфицировать).

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 18 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 11 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 630.

В субботу, 11 апреля, в Рижской восточной клинической университетской больнице умер пациент, у которого был Covid-19.