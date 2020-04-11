В Видземской больнице из-за Covid-19 в самоизоляции медики и пациенты

В отделении терапии Видземской больницы обнаружено заболевание Covid-19. Из-за этого закрыто одно из отделений терапии, в самоизоляции находятся пациенты и медицинские работники, идет эпидемиологическое расследование, сообщил глава правления медучреждения Угис Мусковс.
Во всех помещениях больницы проводят усиленную дезинфекцию.
"На данный момент дополнительно проводят анализы на Covid-19 медперсоналу, а также продолжается тестирование пациентов в группе риска", - сказал Мусковс агентству LETA.
Из соображение безопасности, новых пациентов в отделение терапии не принимают. Прием начнется, когда выпишутся все, кто сейчас находится в самоизоляции в отделении. Видземская больница находится в Валмиере.
Передачи пациентам от близких больница будет принимать только в прозрачно упаковке и с товарами первой необходимости (предметы гигиены, очки, лекарства, продукты питания в закрытых водонепроницаемых упаковках, которые можно дезинфицировать).
В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 18 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 11 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 630.
В субботу, 11 апреля, в Рижской восточной клинической университетской больнице умер пациент, у которого был Covid-19.
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