Covid-19 в России: 1667 новых случаев за сутки и помощь от Китая

За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период - 106, сообщает "Интерфакс".

Также сообщается, что в Москву вылетели китайские вирусологи и врачи, у которых большой опыт в борьбе с распространением коронавируса.

Вместе с китайскими специалистами в Россию был направлен груз из нескольких тонн медицинских средств защиты и оборудования. Сообщается, что груз передан безвозмездно - провинцией Хэйлунцзян российской стороне.

Также стоит напомнить, что понедельника, 13 апреля, в Москве будут постепенно вводить пропускной режим. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.