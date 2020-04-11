Covid-19 в России: 1667 новых случаев за сутки, помощь от Китая и контроль полиции
В минувшие сутки в Российской Федерации зарегистрировано 1667 новых случаев Covid-19. Всего, по состоянию на 11 апреля, в стране 13584 заболевших новым видом коронавируса.
За последние сутки по стране зафиксировано 12 летальных исходов. За весь период - 106, сообщает "Интерфакс".
Также сообщается, что в Москву вылетели китайские вирусологи и врачи, у которых большой опыт в борьбе с распространением коронавируса.
Вместе с китайскими специалистами в Россию был направлен груз из нескольких тонн медицинских средств защиты и оборудования. Сообщается, что груз передан безвозмездно - провинцией Хэйлунцзян российской стороне.
Также сообщается, что на всех въездах в столицу России дежурят экипажи полиции, которые контролируют движение транспорта и выясняют причину въезда. Кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют улицы во всех районах Москвы.
Также стоит напомнить, что понедельника, 13 апреля, в Москве будут постепенно вводить пропускной режим. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, это произойдет в три этапа: сначала режим будет введен для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, а затем, если понадобится, — для передвижения внутри района.