5% работников Детской больницы - в простое

В Детской клинической университетской больнице в простое находятся 88 работников, что составляет почти 5% от 1884 работников больницы, рассказала представитель больницы Уна Греневича.
Среди этих работников 35 являются врачами.
В нескольких лечебных учреждениях часть работников в настоящее время находится в простое или не может продолжать работу, находясь в самоизоляции из-за контактов с зараженными Covid-19.
В Рижской Восточной клинической больнице в самоизоляции находятся 100 работников.
В Рижской 1-й больнице в простое находятся 350 работников или 44%, так как эта больница не оказывает неотложной помощи, а плановые медицинские услуги в период пандемии ограничены.
Оборот Института стоматологии Рижского университета Страдиньша в период чрезвычайного положения упал на 85%, и работники не знают, будет ли государство поддерживать их.
Минздрав сообщил, что готовится предложение о компенсации убытков, связанных с простоем, для работников государственных и муниципальных медицинских учреждений.