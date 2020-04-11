5% работников Детской больницы - в простое

Среди этих работников 35 являются врачами.

В нескольких лечебных учреждениях часть работников в настоящее время находится в простое или не может продолжать работу, находясь в самоизоляции из-за контактов с зараженными Covid-19.

В Рижской Восточной клинической больнице в самоизоляции находятся 100 работников.

В Рижской 1-й больнице в простое находятся 350 работников или 44%, так как эта больница не оказывает неотложной помощи, а плановые медицинские услуги в период пандемии ограничены.

Оборот Института стоматологии Рижского университета Страдиньша в период чрезвычайного положения упал на 85%, и работники не знают, будет ли государство поддерживать их.