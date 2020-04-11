Сб, 11.04.2020
Санкции очень неприятны для России. Особенно потому, что они часто не влияют на обычных россиян, но влияют на тех, кто близок к президенту. Янис Кажоциньш, советник по вопросам национальной безопасности

Covid-19 у соседей: В Литве скончались 23 пациента, лидер по числу заболевших - Эстония

Иллюстрация

ФОТО: DANIEL KOPATSCH / EPA

В Литве скончались 23 человека, у которых был обнаружен новый вид коронавируса, сообщил Минздрав страны. 

В минувшие сутки скончался пациент Каунасской больницы, он был в группе риска. Он стал 23 человеком, у которого был обнаружен коронавирус и который скончался. 

По состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Литве число официально заболевших  Covid-19 составляет 1026 человек.  

Тем временем в Эстонии в минувшие сутки зафиксировано 46 новых случаев коронавируса, новых смертей нет. По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 146 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 93 человека.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 24 человека.

Всего в Эстонии сделано 29 456 теста на коронавирус, из них позитивных было 1304.

Как уже сообщал RUS.TVNET, по состоянию на 11 апреля в Латвии официально зарегистрировано 630 случаев. В субботу Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о  смерти пациента с Covid-19 в Рижской Восточной больнице. 

Последние новости

НАВЕРХ