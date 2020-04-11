Covid-19 у соседей: В Литве скончались 23 пациента, лидер по числу заболевших - Эстония

В минувшие сутки скончался пациент Каунасской больницы, он был в группе риска. Он стал 23 человеком, у которого был обнаружен коронавирус и который скончался.

По состоянию на утро субботы, 11 апреля, в Литве число официально заболевших Covid-19 составляет 1026 человек.

Тем временем в Эстонии в минувшие сутки зафиксировано 46 новых случаев коронавируса, новых смертей нет. По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 146 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 93 человека.

Всего в Эстонии от коронавируса скончались 24 человека.

Всего в Эстонии сделано 29 456 теста на коронавирус, из них позитивных было 1304.