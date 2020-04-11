Маски для лица вместо бюстгальтеров: как лиепайские предприятия переживают кризис

В Лиепае примерно 60 предприятий по пошиву белья, которые обеспечивают работой тысячи людей. Одно из крупнейших в стране и городе - V.O.V.A, которое работает с 1997 года и ежемесячно может произвести более 125 тысяч изделий. 80% уходит на экспорт в Россию, Францию, Германию, Эстонию, Литву, Чехию и другие страны.

Однако, "коронакризис" не пощадил и эту сферу - в начале марта многим предприятиям пришлось или остановить производство, или же начать шить маски.

"Наши клиенты начали отказываться от заказов в связи с неплатежеспособностью - уровень продаж падает, нижнее белье это не товар первой необходимости. Сейчас все в простое, у нас есть товар, который мы можем продать, уже произведен, но пока больше ничего не делаем, потому что нет спроса", - рассказала глава отдела продаж V.O.V.A Мария Юревска.

Маски для этого предприятия - новинка.

Их шьют 30 из 300 швей - остальные 270 не работают, получают пособие по простою. Было не просто - с женского белья перейти на пошив масок. "Мы должны были понять, как это делать, из каких материалов. Сейчас ежедневно мы можем производить 5000 масок", - рассказала Юревска, отмечая, что это поможет выжить, но не заработать.

Видео: сюжет TV3 о ситуациях на предприятиях по производству белья