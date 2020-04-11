Сб, 11.04.2020
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Бунт в иркутской тюрьме: есть погибший

Ангарск, колония строгого режима 10 апреля.

ФОТО: STRINGER / VIA REUTERS

В тюрьме в российском городе Ангарске минувшей ночью произошел бунт и пожар. В ходе разбора завалов обнаружено тело заключенного 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. 

Об этом "Интерфаксу" сообщил омбудсмен Иркутской области Виктор Игнатенко. По его словам, мужчину могли убить другие заключенные.

"Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией", — сказал омбудсмен.

Как уже сообщалось, десяток заключенных колонии строгого режима в Ангарске (Иркутская область) вскрыли себе вены - так они показали свой протест относительно работы администрации тюрьмы. Также заключенные подожгли несколько хозяйственных построек. Бунт подавили силами спецназа. 

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