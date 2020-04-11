Бунт в иркутской тюрьме: есть погибший

Об этом "Интерфаксу" сообщил омбудсмен Иркутской области Виктор Игнатенко. По его словам, мужчину могли убить другие заключенные.

"Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией", — сказал омбудсмен.

Как уже сообщалось, десяток заключенных колонии строгого режима в Ангарске (Иркутская область) вскрыли себе вены - так они показали свой протест относительно работы администрации тюрьмы. Также заключенные подожгли несколько хозяйственных построек. Бунт подавили силами спецназа.

Подробности можно прочесть здесь.