Некоторые не хотят сидеть дома и нарушают запреты. Полиция штрафует и заводит дела

Всего за сутки полиция провела 2498 проверок, связанных с нарушением запретов. В четверг, 9 апреля, была проведена 1291 такая проверка, заведено девять административных дел

До сих пор большинство нарушений связано с несоблюдением запрета на скопление людей и самоизоляции.

Напомним, Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Однако некоторых не останавливают даже такие суровые штрафы. Как сообщалось ранее, недавно в Алуксне компании из четырех человек, которые не соблюдали дистанцирование, были выписаны штрафы на общую сумму 1450 евро.

Трое мужчин должны выплатить штраф в размере 150 евро, а еще один - 1000 евро.

Такое суровое наказание к нему применено потому, что стражи порядка уже несколько раз предупреждали его о необходимости соблюдать установленные правила порядка во время режима чрезвычайной ситуации. Он регулярно появлялся в компании посторонних людей в публичных местах.

Похожий случай был зарегистрирован и 1 апреля, когда некий мужчина, ранее оштрафованный на 50 евро, повторно нарушал ограничения. Сотрудники полиции выписали ему еще один штраф - уже на 300 евро, на что мужчина ответил, что "ему наплевать на эти правила" и он не собирается их соблюдать.