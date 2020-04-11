Сб, 11.04.2020
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Очередь из "скорых", главврач на ИВЛ. Медик и очевидцы о том, что происходит в Москве

ФОТО: Reuters/ScanPix

В российской столице у больниц выстраиваются огромные очереди из карет скорой помощи, сообщают очевидцы. Одновременно с этим из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику.

"Сегодня работаю на "скорой" в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу в Новогорск - видимо, в Москве некуда. Я еще такого не видел за шесть лет! Стоим в очереди", - написал в Facebook московский медик Олег Пыхтин. Мужчина работает на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

По его словам, в Москве и Московской области "скорые", которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц. Об этом также свидетельствует видеоролик, который он опубликовал в соцсетях.

Видео: Очереди из карет "скорой" в Москве

Об этом в микроблоге Twitter сообщают и другие очевидцы. 

Пыхтин отмечает, что в больницах столицы России не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.

Одновременно с этим "Медуза" сообщает, что в Москве из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику целого района, а его жители опасаются вспышки заболевания. 

Сейчас здание поликлиники в Митино находится на санобработке, главврач - в больнице на аппарате ИВЛ, а сотрудники вернутся к работе только после массового тестирования. 

Напомним, в минувшие сутки в Российской Федерации зарегистрировано 1667 новых случаев Covid-19. Всего, по официальной информации, в стране 13 584 заболевших новым видом коронавируса. 

Москва является лидером среди регионов России по числу заболевших коронавирусом - там заразились более 8 тысяч человек. 

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. C 13 апреля в Москве введут систему спецпропусков. Собянин отметил, что в сложившейся ситуации другого выбора нет. "Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - сказал он.

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