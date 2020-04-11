Очередь из "скорых", главврач на ИВЛ. Медик и очевидцы о том, что происходит в Москве

В российской столице у больниц выстраиваются огромные очереди из карет скорой помощи, сообщают очевидцы. Одновременно с этим из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику.
"Сегодня работаю на "скорой" в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу в Новогорск - видимо, в Москве некуда. Я еще такого не видел за шесть лет! Стоим в очереди", - написал в Facebook московский медик Олег Пыхтин. Мужчина работает на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.
По его словам, в Москве и Московской области "скорые", которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц. Об этом также свидетельствует видеоролик, который он опубликовал в соцсетях.
Видео: Очереди из карет "скорой" в Москве
Об этом в микроблоге Twitter сообщают и другие очевидцы.
Очередь из скорых. Москва. pic.twitter.com/a6CYqgcROZ— Öру, Элл 1⃣9⃣8⃣4⃣ (@polniypesez) April 10, 2020
Свежее видео для любителей шашлыков pic.twitter.com/0nnIAL0Uqp— Александр Коц (@sashakots) April 10, 2020
Пыхтин отмечает, что в больницах столицы России не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.
Одновременно с этим "Медуза" сообщает, что в Москве из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику целого района, а его жители опасаются вспышки заболевания.
Сейчас здание поликлиники в Митино находится на санобработке, главврач - в больнице на аппарате ИВЛ, а сотрудники вернутся к работе только после массового тестирования.
Напомним, в минувшие сутки в Российской Федерации зарегистрировано 1667 новых случаев Covid-19. Всего, по официальной информации, в стране 13 584 заболевших новым видом коронавируса.
Москва является лидером среди регионов России по числу заболевших коронавирусом - там заразились более 8 тысяч человек.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. C 13 апреля в Москве введут систему спецпропусков. Собянин отметил, что в сложившейся ситуации другого выбора нет. "Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - сказал он.
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