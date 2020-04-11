"Пандемию вызвало наше неуважение к животным". Ученый о Covid-19 и самоизоляции шимпанзе

Джейн Гудолл - британский приматолог, этолог и антрополог, посол мира ООН, Командор ордена Британской империи. Ученая и наиболее известна своими исследованиями шимпанзе.

Во время конференц-звонка накануне премьеры документального фильма Jane Goodall: The Hope ("Джейн Гудолл: Надежда") женщина рассказала, что каждый из нас может поспособствовать изменениям.

"Эту пандемию вызвала наше неуважение к природе и животным, с которыми мы живем на одной планете. Из-за того, что мы уничтожаем лес, многие лесные животные вынуждены находиться ближе, и поэтому заболевания передаются от одного животного другому, и тогда это животное, скорее всего, заразит человека", - прокомментировала она.

Примечательно, что ранее в своей книге "В тени человека" Джейн Гудолл рассказывала о том, как животные умеют самоизолироваться.

Она писала, что, например, шимпанзе к заболевшим относятся с особой строгостью. В качестве примера она приводила самца шимпанзе МакГрегора, который заразился полиомиелитом. Вскоре после этого группа обезьян, с которой он жил, жестоко избила его и прогнала.

В своей книге Джейн вспоминала трогательный и печальный момент, когда частично парализованный МакГрегор приблизился к своим бывшим товарищам и протянул к ним руку, словно хотел пообщаться, но те повернулись к нему спиной и быстро ушли прочь.

Джейн Гудолл также замечала, что зараженные обезьяны иногда были вновь приняты в группу. Шимпанзе, как и люди, во многом полагаются на визуальное восприятие информации. Именно поэтому они с отвращением относятся к обезображенным болезнью особям - это также работает как механизм предотвращения опасных заболеваний, которые могут вызвать такие последствия.