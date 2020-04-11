ФОТО ⟩ Останься дома и смотри на цветущую сакуру не отходя от монитора!

В Риге цветет сакура. Красота! Чтобы вы могли остаться дома, соблюдая социальное дистанцирование, мы сходили в парк Победы за вас. Смотрите нашу галерею!
Это уже второе цветение рижской сакуры в этом сезоне - сначала деревья начали цвести в конце декабря прошлого года - на Рождество, однако затем ударили небольшие морозы и цветение прекратилось.
Деревья снова начали оживать с наступлением теплой погоды в марте. Именно сейчас самый "пик" цветения сакуры.
Как смог убедиться TVNET, на выходных в парке Победы посмотреть на цветение деревьев собралось множество рижан. Разумеется, многим хочется порадоваться весне или сделать фото на фоне розовых цветков, однако не стоит при этом забывать про социальное дистанцирование.
А лучше и вовсе остаться дома! Сакура от нас никуда не убежит - если что, успеем насмотреться в следующем году.
Галерея: #ОстаньсяДома и посмотри на цветущую сакуру с монитора
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