Больше всего новых случаев заражения - в Риге. Карта распространения Covid-19 растет

Всего Covid-19 констатирован у 348 рижан. За последние сутки коронавирус был диагностирован еще у одного человека в Елгаве, и одного - в Юрмале. Таким образом, на данный момент известно о 31 заболевших в Елгаве. Количество зараженных в Юрмал составляет 23.

Covid-19 констатирован уже в 58 самоуправлениях.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки Covid-19 был подтвержден у 18 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 11 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 630.

Всего в Латвии проверено 27 796 человек, госпитализировано 36 человек. 34 из них - состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом.

Минздрав напоминает, что на данный момент в Латвии запрещены любые частные мероприятия, если в них принимают участие люди, которые не живут вместе. От Covid-19 особенно важно защитить пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому визиты к бабушкам и дедушкам нужно отложить до лучших времен.