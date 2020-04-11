Больше всего новых случаев заражения - в Риге. Карта распространения Covid-19 растет

Две трети зарегистрированных за последние сутки случаев заражения Covid-19 - в Риге. В столице проживают 12 из 18 новых пациентов с коронавирусом.
Всего Covid-19 констатирован у 348 рижан. За последние сутки коронавирус был диагностирован еще у одного человека в Елгаве, и одного - в Юрмале. Таким образом, на данный момент известно о 31 заболевших в Елгаве. Количество зараженных в Юрмал составляет 23.
Covid-19 констатирован уже в 58 самоуправлениях.
Как сообщалось ранее, в минувшие сутки Covid-19 был подтвержден у 18 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 11 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 630.
Всего в Латвии проверено 27 796 человек, госпитализировано 36 человек. 34 из них - состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом.
Минздрав напоминает, что на данный момент в Латвии запрещены любые частные мероприятия, если в них принимают участие люди, которые не живут вместе. От Covid-19 особенно важно защитить пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому визиты к бабушкам и дедушкам нужно отложить до лучших времен.
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