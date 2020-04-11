Пожар в Плявниеках: На улице Сеску блокировано движение

Вечером в субботу, 11 апреля, из-за пожара в Риге блокировано движение на улице Сеску. Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
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Вызов о пожаре в двухэтажном деревянном доме был получен в 18:26. Горит крыша и стена здания площадью примерно 550 квадратных метров. Для тушения используются шесть автоцистерн.
На месте происшествия работают 30 спасателей.
По состоянию на 19:30 пожарным удалось локализовать возгорание.
Для того, чтобы провести работы по тушению, пришлось блокировать движение на улице Сеску.
Rīgas satiksme проинформировало, что из-за блокировки приостановлено движение автобусов 50-го маршрута.
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