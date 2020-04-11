ФОТО, ВИДЕО ⟩ Пожар в здании рижского хостела на улице Сеску локализован

Вызов о пожаре в двухэтажном деревянном доме был получен в 18:26. Горели крыша и стена здания площадью примерно 550 квадратных метров. Для тушения использовали шесть автоцистерн.

На месте происшествия работали 30 спасателей.

По состоянию на 19:30 пожарным удалось локализовать возгорание.

Галерея: Пожар в Плявниеках

Для того, чтобы провести работы по тушению, пришлось блокировать движение на улице Сеску.

Rīgas satiksme из-за блокировки временно приостановило движение автобусов 50-го маршрута.

Видео: Пожар удалось локализовать