ФОТО, ВИДЕО ⟩ Пожар в здании рижского хостела на улице Сеску локализован

Вечером в субботу, 11 апреля, из-за пожара в Риге было блокировано движение на улице Сеску. Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Ugunsgrēks izcēlies hostelī "Elefants" Sesku ielā 4 #Dārzciems #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) April 11, 2020
🎥 @coronariga pic.twitter.com/DtphK17f3z
Вызов о пожаре в двухэтажном деревянном доме был получен в 18:26. Горели крыша и стена здания площадью примерно 550 квадратных метров. Для тушения использовали шесть автоцистерн.
На месте происшествия работали 30 спасателей.
По состоянию на 19:30 пожарным удалось локализовать возгорание.
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Для того, чтобы провести работы по тушению, пришлось блокировать движение на улице Сеску.
Rīgas satiksme из-за блокировки временно приостановило движение автобусов 50-го маршрута.
Видео: Пожар удалось локализовать
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