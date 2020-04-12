21 новый случай заражения Covid-19. Общее количество заболевших в Латвии - 651

В минувшие сутки было проведено 418 анализов, 21 оказался положительными. Всего проверено 28 214 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Госпитализировано 43 человека, 41 - в состоянии средней тяжести, 2 - в тяжелом.

Также на 12 апреля стало известно еще о двух умерших пациентах с Covid-19.

Один пациент в возрастной группе с 80 до 85 лет был доставлен в Рижскую Восточную клиническую больницу в субботу, 11 апреля, в тяжелом состоянии с пневмонией. Анализ на Covid-19 оказался положительным.

Второй пациент в возрастной группе с 85 до 90 лет умер в Видземской больнице, где находился уже месяц. У него было множество хронических заболеваний.

В целом в Латвии умерли пять человек, у которых был выявлен Covid-19. О причинах смерти еще двух человек, которые скончались не в больницах, SPKC ждет заключения патологоанатомов.

Как уже сообщал RUS.TVNET, случаи заражения теперь зафиксированы в 58 самоуправлениях Латвии.