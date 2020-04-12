Как исследователь лосося из-за борьбы с Covid-19 стал национальным героем

Фарерские острова являются мировым лидером по проценту людей, протестированных на коронавирус. Поскольку пандемия коронавируса распространилась почти на все уголки Земли - утверждается, что её нет только в 18 странах, в основном - в Океании и Африке, оказывается, что Фарерские острова были одними из наиболее хорошо оснащенных для борьбы с ней.

Это связано с тем, что на островах работают лаборатории, оснащенные современным оборудованием, а также квалифицированные специалисты-вирусологи.

Двадцать лет назад индустрия фарерского лосося была разрушена вирусом гриппа ISA-virus, который уничтожил около 90% лосося. Это подтолкнуло власти к тому, чтобы создать несколько лабораторий, оборудование и инфраструктуру для испытаний.

Дебес Кристиансен, специалист Фарерского управления по питанию, предложил в январе использовать имеющуюся инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате, около 10% населения Фарерских островов прошли тестирование на коронавирус, что сделало их лидером в мире по показателю тестирования на душу населения. Для сравнения - в Дании было протестировано примерно 0,4% населения. Врачам Фарерских островов удалось оперативно установить всех контактных персон 184 человек, заразившихся Covid-19. Все они находятся в карантине. Из всех заболевших от вируса вылечился уже 131 человек.