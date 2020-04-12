Не справился с управлением и въехал в пруд. В Добеле погиб тракторист

В субботу, 11 апреля, в Добельском крае местный мужчина занимался сельскохозяйственными работами на тракторе. Он не справился с управлением и въехал в пруд. Мужчина скончался на месте происшествия. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Латвии в ДТП пострадали 12 человек. Среди них - два велосипедиста и один пешеход. В Риге пострадали пять человек, в Курземе - четыре человека. В Видземе - два человека, в Земгале - один.

За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 78 ДТП, 39 из них произошли в Риге.

За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения задержаны 17 водителей, за превышение скорости оформлено 214 протоколов. В целом за прошедшие сутки оформлено 484 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.