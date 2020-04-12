"Так нельзя". Фигуристка Сотникова рассказала, как похудела на 12 кг за четыре месяца

Аделина активно ведёт социальные сети. О своей жизни она рассказывает в Instagram. Недавно один из подписчиков спросил у фигуристки, какой максимальный вес ей приходилось сбрасывать за время карьеры.

"12 килограмм сбросила. Есть люди, кому полнота идет, а есть я, которой она вообще не идет. Пока что держусь. Похудела я всего за четыре месяца", - откровенно ответила Сотникова.

Конечно, всех интересовал вопрос, как можно скинуть так много за такой короткий промежуток времени.

Аделина всё объяснила, при этом чётко дала понять, что это может не подходить любому организму и с такой сгонкой веса надо быть очень осторожным.

"Сначала села на диету, вес очень плохо уходил, а потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За время выступлений так и скинула. На самом деле так худеть нельзя… это для здоровья очень вредно", - отметила фигуристка.

Годом ранее Сотникова также признавалась, что вынуждена была сильно худеть, чтобы быть в хорошей форме в ледовых шоу другого олимпийского чемпиона – Евгения Плющенко. Аделина много занималась боксом и теннисом, а также часто пропускала приём пищи.

Рассказывая о своих пищевых привычках девушка отмечает следующее: "У меня нет особенного своего рациона питания. Я ем, когда захочу, а это чаще всего один раз в день, максимум два. Иногда есть вообще не хочется, тогда могу только пить воду весь день".

Сегодня Сотникова довольна своей формой и внешним видом: "Я похудела почти на 10 кг! На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте. Самое сложное будет впереди - удержать его".

Напомним, в феврале 23-летняя Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из московских клиник, где фигуристка перенесла операцию из-за дегенеративного стеноза шейного отдела позвоночника. В марте российская спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.

Позже в своём Instagram она разместила фотографию, на которой видно шрам после операции на позвоночнике.

"Все так смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно? Правильно", - подписала снимок Сотникова.