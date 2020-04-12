Вс, 12.04.2020
Когда я уезжала, у меня ещё была работа, тогда ещё не было массовой истерии, и буквально вот в течение поездки всё началось. Именно находясь за границей, я узнала, что работы у меня уже нет. Надя, танцовщица
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Карантин и самоизоляция в условиях Covid-19: злостных нарушителей в Латвии пока не выявили

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Инспекция здравоохранения в ходе проверок не выявила злостных нарушений мер безопасности во время эпидемии Covid-19, сообщила агентству LETA представитель инспекции Сайва Лусте.

Одно административное дело начато на основе протокола, переданного инспекции Госполицией. В первую очередь инспекция проводит профилактический мониторинг, консультируя социальные учреждения и учреждения здравоохранения о практическом применении мер эпидемиологической безопасности, а также проверяет соблюдение мер в салонах красоты.

Инспекция регулярно обзванивает больных Covid-19 и контактных лиц, чтобы проверить, как они соблюдают меры безопасности.

В случаях, когда люди с подтвержденным диагнозом Covid-19 не соблюдают карантин и самоизоляцию, инспекция просит звонить по телефону 22 008 636, который работает с 8:00 до 21:00.

Также можно сообщать о нарушениях по адресу электронной почты bridinajums@vi.gov.lv.

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