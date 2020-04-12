В Латвии скончались еще два пациента с Covid-19

Первый пациент в возрастной группе с 80 до 85 лет был доставлен в Рижскую Восточную больницу в субботу, 11 апреля, в тяжелом состоянии с пневмонией. Ему был сделан тест на Covid-19, который подтвердил наличие заболевания. У пациента было несколько хронических заболеваний.

Второй пациент в возрастной группе с 85 до 90 лет умер в Видземской больнице, где находился около месяца. У него было несколько хронических заболеваний. Covid-19 у него был выявлен при тестировании персонала больницы и пациентов отделения.

Следует отметить, что в минувшие сутки Covid-19 подтвержден еще у 21 латвийца. Таким образом, по состоянию на 12 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651.

Всего проверено 28 214 человек. Число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651.