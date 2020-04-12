Вс, 12.04.2020
Все врачи, работающие в Коммунарке, считают, что они либо уже переболели, либо в процессе, либо им это предстоит. Московский врач-волонтер Антон

В Латвии скончались еще два пациента с Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

12 апреля стало известно еще о двух умерших пациентах с Covid-19. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. В целом в Латвии умерли пять человек, у которых был выявлен Covid-19. О причинах смерти еще двух человек, которые скончались не в больницах, SPKC ждет заключения патологоанатомов.

Первый пациент в возрастной группе с 80 до 85 лет был доставлен в Рижскую Восточную больницу в субботу, 11 апреля, в тяжелом состоянии с пневмонией. Ему был сделан тест на Covid-19, который подтвердил наличие заболевания. У пациента было несколько хронических заболеваний. 

Второй пациент в возрастной группе с 85 до 90 лет умер в Видземской больнице, где находился около месяца. У него было несколько хронических заболеваний. Covid-19 у него был выявлен при тестировании персонала больницы и пациентов отделения.

Следует отметить, что в минувшие сутки Covid-19 подтвержден еще у 21 латвийца. Таким образом, по состоянию на 12 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651.

Всего проверено 28 214 человек. Число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651. 

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