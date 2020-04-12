Вс, 12.04.2020
Где я только не работала в этой жизни, меня этим не напугаешь. Это не глобальная проблема в жизни - остался без работы. Трагедия - это когда ногу оторвало, а когда остался без работы - это просто приключение. Надя, танцовщица
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Как участник группы "Песняры"! Настюшка Ивлеева обрезала челку в прямом эфире

ФОТО: Instagram/_agentgirl_

Для того, чтобы развлечь фанатов во время карантина, популярный блогер Настя Ивлеева часто выходит в прямые эфиры в Instagram совместно с разными знаменитостями. Девушка называет прямые эфиры "дринк-шоу". 

Недавно Настя в удаленном режиме пообщалась с украинскими исполнителями Надеждой Дорофеевой и Владимиром Дантесом. 

В начале певица рассказала о том, почему не взяла фамилию мужа. "Мы расписались, но я не взяла его фамилию. Мы до свадьбы это даже не обсуждали. У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию", – поделилась Дорофеева.

Дальше ребята кинули кости, и Настя дала им задание: "Нужно смешать ингредиенты, которые есть у вас в холодильнике".

Ивлеева выбрала тунец, масло и творог и сказала ребятам смешать все и съесть. И Надя с Владимиром выполнили задание!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Изначально звезды обменивались шутками, а после Ивлеева достала ножницы и самостоятельно отрезала себе челку, предварительно нацепив на лицо усы из собственных волос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Перевоплощение не порадовало блогера, в итоге она начала кричать и смеяться.

Владимир Дантес попытался ее успокоить, отметив, что с новой прической звезда стала напоминать участника группы "Песняры".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Владимир решил присоединиться к Насте и сбрил половину брови.

На этом испытания не закончились, Надя и Владимир почистили зубы кремом для рук и горчицей.

И Настя ответила на финальный вопрос: "Кто к ней подкатывал?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Когда я познакомилась со своим мужем, у меня не было выбора. Но я пользовалась спросом у мальчиков. Тогда ко мне подкатывал музыкант, и у него были темные волосы", – сказала Ивлеева.

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