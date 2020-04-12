В Эстонии - еще одна смерть от Covid-19, в России - более 2000 новых пациентов. Как дела у соседей?

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 5 новых случаев коронавируса, скончалась пожилая женщина.

За сутки в Эстонии проанализировано 899 тестов на Covid-19, пять проб оказались положительными. Всего в Эстонии сделано 30 349 тестов на коронавирус, из них положительных - 1309 (4%).

По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, госпитализация из-за коронавируса в Эстонии потребовалась 153 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц выписаны 98 человек. За последние сутки от Covid-19 в Эстонии скончалась 83-летняя женщина, всего в Эстонии от коронавируса скончались 25 человек.

Литва

За прошедшие сутки в Литве установили 27 новых случаев коронавируса.

От коронавируса в Литве скончались 23 человека, выздоровели - 97. По данным Национального центра общественного здравоохранения, выздоровели 15 медработников, один из них - провизор. За сутки проведено 2113 анализов. Всего до вчерашнего дня было проверено 40 712 образцов.

Россия

По состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 2186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших выросло до 15 770 человек в 82 регионах.

Больше всего заболевших в Москве. За минувшие сутки в России умерли еще 24 человека с Covid-19. За весь период распространения коронавируса в России умерли 130 человек.

Беларусь

На 12 апреля в Беларуси официально зафиксировано 2578 случаев заражения.

Из них 2031 человек активно болеет и лечится в стационаре, 50 из них - на ИВЛ. 203 вылечились и были выписаны из больниц.

В Беларуси скончались уже 26 зараженных Covid-19 человек.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки Covid-19 подтвержден еще у 21 латвийца. Таким образом, по состоянию на 12 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651.

Также на 12 апреля стало известно еще о двух умерших пациентах с Covid-19.