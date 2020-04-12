Левитс поздравил с Пасхой: "Надеюсь, после кризиса Латвия восстановится одной из первых"

Обращаясь к латвийцам на Пасху, президент отметил, что в этом году праздник проходит в особых условиях. Еще на Рождество нельзя было себе представить, что половина населения земного шара будет вынуждена оставаться дома и возможности перемещения будут настолько ограничены.

"Это особенное, замедленное время окажет влияние на всех нас. Это будет новый, объединяющий опыт", - сказал Левитс.

По его мнению, это время может оказать глубокое, положительное воздействие на ценности общества и восприятие мира. Это позволит лучше осознать уникальность и ценность жизни, прочувствовать и оценить свободу.

"В первую очередь - свободу физически перемещаться и за пределы дома, и через границы. Но еще больше осознать духовную свободу, которую мы сейчас, сидя дома, призваны наполнить истинным смыслом", - отметил президент.

По словам Левитса, теперь, когда возможности потребления ограничены, это возможность осознать, что человеку не нужно так много, как казалось раньше. Сокращение потребления позволит замедлить уничтожение планеты.

"Это позволит больше энергии уделять качеству жизни - образованию, здоровью, культуре, окружающей среде, природе. Эта переоценка ценностей даст новый импульс и экономике", - считает президент.

Он подчеркнул, что пасхальное время символизирует обновление и возрождение. "Латвия, благодаря терпению наших людей и взвешенной политике нашего государства, принадлежит к числу тех немногих стран мира, которые относительно хорошо способны эту ситуацию контролировать", - отметил Левитс.

Поэтому, по мнению президента, есть надежда, что Латвия будет в числе тех стран, которые первыми восстановятся после кризиса.

"При этом в ином, лучшем качестве, чем до этого", - сказал президент, пожелав всем светлой, полной размышлений Пасхи.