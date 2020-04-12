Вс, 12.04.2020
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Скончался сопредседатель "Русского союза Латвии" Юрий Петропавловский

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В воскресенье, 12 апреля, стало известно о кончине сопредседателя партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Юрия Петропавловского. Ему было 65 лет. Об этом сообщается на сайте Совета общественных организаций Латвии.

Петропавловский занимался активно общественной и политической деятельностью, был участником Штаба защиты русских школ и помощником евродепутата Татьяны Жданок.

Также Юрий известен как первое лицо, которому Латвия отказала в натурализации - его подготовленное Управлением натурализации решение о присвоении гражданства отклонило правительство. 

В 2005 году мужчина баллотировался в мэры Риги от партии "ЗаПЧЕЛ".

В последние годы Юрий Петропавловский активно выступал против перевода средних школ на государственный язык обучения. 

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