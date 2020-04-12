5% тестов на Covid-19 - положительные: Есть ли основания для опасений? Отвечает Перевощиков

"С эпидемиологической точки зрения 5% позитивных результатов на Covid-19 не являются чем-то необычным. В Эстонии удельный вес положительных результатов тоже составляет около 5%.

Ранее в зависимости от дня доля положительных результатов составляла от 1% до 4%, поэтому никакого существенного прироста не наблюдается", - сказал Перевощиков.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлен 21 новый случай заражения Covid-19, в целом инфицирован 651 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 418 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 28 214 человек.

В больницах находятся 43 пациента с Covid-19, у 41 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие стуки скончались два пациента, которые были инфицированы Covid-19. В целом в Латвии умерли пять человек, у которых был выявлен Covid-19. О причинах смерти еще двух человек, которые скончались не в больницах, SPKC ждет заключения патологоанатомов.