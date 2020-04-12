5% тестов на Covid-19 - положительные: Есть ли основания для опасений? Отвечает Перевощиков

Журналисты спросили у директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), нет ли оснований для опасений, так как за прошедшие сутки при значительно меньшем количестве тестов процент положительных результатов был выше. Вот что он ответил.
"С эпидемиологической точки зрения 5% позитивных результатов на Covid-19 не являются чем-то необычным. В Эстонии удельный вес положительных результатов тоже составляет около 5%.
Ранее в зависимости от дня доля положительных результатов составляла от 1% до 4%, поэтому никакого существенного прироста не наблюдается", - сказал Перевощиков.
Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлен 21 новый случай заражения Covid-19, в целом инфицирован 651 человек.
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 418 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 28 214 человек.
В больницах находятся 43 пациента с Covid-19, у 41 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.
За прошедшие стуки скончались два пациента, которые были инфицированы Covid-19. В целом в Латвии умерли пять человек, у которых был выявлен Covid-19. О причинах смерти еще двух человек, которые скончались не в больницах, SPKC ждет заключения патологоанатомов.
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