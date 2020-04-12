Вс, 12.04.2020
Я представляю, как на меня бы посмотрели местные предприниматели или социальные работники, если бы я поехала к ним на роскошном автомобиле, купленном за деньги волости. Чиновница из Валги, которая отказалась от автомобиля за 50 000 евро

Бориса Джонсона выписали из больницы

Борис Джонсон.

ФОТО: TWITTER/BORISJOHNSON/TWITTER/BORISJOHNSON via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписался из больницы - ранее он был помещен в отделение интенсивной терапии с Covid-19. 

Джонсон лечился в больнице Св. Томаса в Лондоне. Пока он не сможет работать - ему предстоит лечение на дому, пишет "Медуза" со ссылкой на Sky News. 

Ранее Джонсон сказал, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения.

О том, что заразился коронавирусом, Джонсон сообщил 27 марта. 5 апреля его доставили в больницу для обследования, а на следующий день перевели в отделение интенсивной терапии. Также Covid-19 заболела беременная невеста британского премьера - Кэрри Саймондс

Сейчас обязанности Джонсона исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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