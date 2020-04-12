Бориса Джонсона выписали из больницы

Джонсон лечился в больнице Св. Томаса в Лондоне. Пока он не сможет работать - ему предстоит лечение на дому, пишет "Медуза" со ссылкой на Sky News.

Ранее Джонсон сказал, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения.

О том, что заразился коронавирусом, Джонсон сообщил 27 марта. 5 апреля его доставили в больницу для обследования, а на следующий день перевели в отделение интенсивной терапии. Также Covid-19 заболела беременная невеста британского премьера - Кэрри Саймондс.

Сейчас обязанности Джонсона исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.