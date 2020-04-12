Вс, 12.04.2020
Я девушка, которая делает всё всё время сама, я рассчитываю на свои силы, но это в наше время сделать невозможно, поэтому приходится рассчитывать на окружение вот такое, фейсбучное. И прикол в том, что очень далёкие мне люди, малознакомые, помогали чаще, чем те, кого я знаю близко. Надя, танцовщица

Краев с Covid-19 стало еще больше

ФОТО: Ekrānuzņēmums no SPKC kartes

В минувшие сутки заболевание Covid-19 констатировано еще в пяти краях - Ропажском, Лиелвардском, Мазсалацском, Беверинском и Приекульском, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

В этих пяти краях до сих пор не было зафиксировано случаев заболевания Covid-19. По состоянию на 12 апреля, случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 63 самоуправлениях (см. карту). 

По-прежнему больше всего заболевших в Риге - 356 человек из 651.  В минувшие сутки Covid-19 был обнаружен у 21 человека, восемь из них - рижане. 

В Юрмале стало на одного пациента с коронавирусом больше, всего 32 человека. В Елгаве число заболевших сократилось на одного - сейчас в этом городе Covid-19 зарегистрирован у 22 жителей. 

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден еще у 21 латвийца. По состоянию на 12 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651. 

12 апреля стало известно еще о двух умерших пациентах с Covid-19. В целом в Латвии умерли пять человек, у которых был выявлен Covid-19. О причинах смерти еще двух человек, которые скончались вне больниц, SPKC ждет заключения патологоанатомов.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ