Краев с Covid-19 стало еще больше

В этих пяти краях до сих пор не было зафиксировано случаев заболевания Covid-19. По состоянию на 12 апреля, случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в 63 самоуправлениях (см. карту).

По-прежнему больше всего заболевших в Риге - 356 человек из 651. В минувшие сутки Covid-19 был обнаружен у 21 человека, восемь из них - рижане.

В Юрмале стало на одного пациента с коронавирусом больше, всего 32 человека. В Елгаве число заболевших сократилось на одного - сейчас в этом городе Covid-19 зарегистрирован у 22 жителей.

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден еще у 21 латвийца. По состоянию на 12 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 651.

12 апреля стало известно еще о двух умерших пациентах с Covid-19. В целом в Латвии умерли пять человек, у которых был выявлен Covid-19. О причинах смерти еще двух человек, которые скончались вне больниц, SPKC ждет заключения патологоанатомов.