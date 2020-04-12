Насилие и коррупция: на каких чиновников чаще всего жалуются латвийцы

Число жалоб с каждым годом увеличивается. В 2017 году IBD получило 619 заявлений, в 2018 - 876, в 2019 - 1027, пишет LETA.

Жители обычно жалуются на возможное насилие со стороны чиновников, использование служебного положения и превышение полномочий.

Также получены заявления о возможном раскрытии не разглашаемой информации и заведомой лжи.

Почти 88% жалоб получены на сотрудников Государственной полиции. На втором месте - Управление мест заключения, затем идут муниципальные полиции и Государственная погранохрана.

В прошлом году IBD завело 89 уголовных дел, еще 33 дела получены от других следственных органов. В 2019 году задержаны 62 человека.

Чаще всего это связано с насилием, коррупцией и преступлениями против имущества.

IBD начало работать в 2015 году. Задача бюро - расследовать преступления, совершенные полицейскими, пограничниками, сотрудниками Государственной пожарно-спасательной службы и других структур внутренних дел. Исключение - работники Государственной службы безопасности.

Также IBD расследуют преступления, связанные с насилием со стороны работников Управления мест заключения, Портовой полиции и муниципальных полиций.