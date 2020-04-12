Вс, 12.04.2020
Я представляю, как на меня бы посмотрели местные предприниматели или социальные работники, если бы я поехала к ним на роскошном автомобиле, купленном за деньги волости. Чиновница из Валги, которая отказалась от автомобиля за 50 000 евро

Насилие и коррупция: на каких чиновников чаще всего жалуются латвийцы

Камера в Валмиерской тюрьме. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Чаще всего латвийцы, обращаясь в Бюро внутренней безопасности (IBD), сообщают о возможном насилии со стороны чиновников, а также о злонамеренном использовании служебного положения. 

Число жалоб с каждым годом увеличивается. В 2017 году IBD получило 619 заявлений, в 2018 -  876, в 2019 - 1027, пишет LETA. 

Жители обычно жалуются на возможное насилие со стороны чиновников, использование служебного положения и превышение полномочий.

Также получены заявления о возможном раскрытии не разглашаемой информации и заведомой лжи. 

Почти 88% жалоб получены на сотрудников Государственной полиции. На втором месте - Управление мест заключения, затем идут муниципальные полиции и Государственная погранохрана. 

В прошлом году IBD завело 89 уголовных дел, еще 33 дела получены от других следственных органов. В 2019 году задержаны 62 человека.

Чаще всего это связано с насилием, коррупцией и преступлениями против имущества. 

IBD начало работать в 2015 году. Задача бюро - расследовать преступления, совершенные полицейскими, пограничниками, сотрудниками Государственной пожарно-спасательной службы и других структур внутренних дел. Исключение - работники Государственной службы безопасности. 

Также IBD расследуют преступления, связанные с насилием со стороны работников Управления мест заключения, Портовой полиции и муниципальных полиций. 

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