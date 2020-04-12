Вс, 12.04.2020
Где я только не работала в этой жизни, меня этим не напугаешь. Это не глобальная проблема в жизни - остался без работы. Трагедия - это когда ногу оторвало, а когда остался без работы - это просто приключение. Надя, танцовщица

фото ⟩ Папа Римский и пустой собор. Месса во время карантина

Папа Римский

ФОТО: Handout / AFP

В воскресенье 12 апреля католики во всем мире отмечают Пасху. В Италии и Ватикане все еще карантин из-за Covid-19.  Папа Римский Франциск отслужил пасхальную мессу в соборе Святого Петра только с несколькими священнослужителями  - обычно она проходит в присутствии десятков тысяч верующих. 

В традиционном благословении Urbi et Orbi ("К городу и к миру") папа Франциск призвал прекратить военные конфликты в Донбассе, Сирии и других частях мира. К этому он призывает каждый год.

Однако, в этот раз он призвал облегчить международные санкции, "ибо они мешают странам, против которых введены, оказать адекватную поддержку своим гражданам", - приводит слова Папы Франциска "Медуза".

 Папа Римский Франциск, 12 апреля, Ватикан.

ФОТО: Handout / AFP

Святая месса, Пасха, 12 апреля, Ватикан.

ФОТО: ANDREAS SOLARO / POOL / EPA

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