фото ⟩ Папа Римский и пустой собор. Месса во время карантина

В воскресенье 12 апреля католики во всем мире отмечают Пасху. В Италии и Ватикане все еще карантин из-за Covid-19. Папа Римский Франциск отслужил пасхальную мессу в соборе Святого Петра только с несколькими священнослужителями - обычно она проходит в присутствии десятков тысяч верующих.