фото ⟩ Папа Римский и пустой собор. Месса во время карантина

В воскресенье 12 апреля католики во всем мире отмечают Пасху. В Италии и Ватикане все еще карантин из-за Covid-19. Папа Римский Франциск отслужил пасхальную мессу в соборе Святого Петра только с несколькими священнослужителями - обычно она проходит в присутствии десятков тысяч верующих.
В традиционном благословении Urbi et Orbi ("К городу и к миру") папа Франциск призвал прекратить военные конфликты в Донбассе, Сирии и других частях мира. К этому он призывает каждый год.
Однако, в этот раз он призвал облегчить международные санкции, "ибо они мешают странам, против которых введены, оказать адекватную поддержку своим гражданам", - приводит слова Папы Франциска "Медуза".