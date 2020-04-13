Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

На этой неделе энергетика ночных светил будет достаточно яркой, но очевидно, что не для всех и не всегда. Грядушие семь дней окажутся благоприятными для людей, которые не привыкли сдаваться, отмечает астролог.

Овен

У Овнов грядущий период будет одним из самых непростых. По мере переживания определенных проблем и неурядиц будут появляться новые возможности. Самое важное для этих людей - научиться избавляться от беспокойства. Середина апреля требует от Овнов максимальной работоспособности.

Пришло время для самоанализа и уединения. Звезды хотят, чтобы Овны больше думали о себе, а не об окружающих.

Новые знакомства лучше пока не развивать. Семейным представителям этого знака нужно научиться давать больше свободы своей половинке и детям. Укрепить отношения можно лишь посредством временного отдыха друг от друга.

Телец

Тельцам удастся вывести отношения на новый уровень на этой неделе. Нужно не бояться брать на себя ответственность за свои поступки и стараться решать общие проблемы. Умение приходить на помощь будет самым лучшим способом завоевать доверие или восстановить его.

Одиноким представителям данного знака тоже повезет, ведь звезды повысят их харизму.

На работе и дома необходимо общаться со всеми без предвзятости.

Самые опасные дни, в которые все вышесказанное Тельцам понадобится как воздух - 15 и 16 апреля.

Близнецы

Близнецам на этой неделе придетсястолкнуться с некоторыми неурядицами и испытаниями на работе.

Стоит больше времени посвящать делам, которые нельзя откладывать на потом. Пришла пора разобраться с проблемами, нависшими темной тучей.

В любовной сфере этим людям нужно оставаться самими собой. Это касается всех, начиная от одиноких Близнецов и заканчивая теми, кто уже давно в браке.

Период с четверга по субботу будет идеальным для знакомств, романтики и флирта - желательно виртуальных, с учетом соблюдения осторожности в нынешней обстановке. Вселенная поможет найти близкого человека и укрепить любовь.

Рак

Ракам предстоит на этой неделе сделать то, что психологи называют выходом из зоны комфорта. Пришло время как следует потрудиться, чтобы достичь нужных результатов в любви, в делах и в работе. На этой неделе не будет времени для безделья и прокрастинации. Нужно двигаться к своим целям, причем без страхов и сомнений, которые зачастую мешают.

Чтобы стать счастливее, придется отказаться кое от чего в своей жизни.

Наш путь представляет собой не только приобретение чего-то нового, но и избавление от всего лишнего.

На выходных обязательно нужно навести дома порядок, сделать уборку. Можно также отправиться по магазинам и обновить гардероб, купить себе что-то приятное. Но не забывайте о дистанцировании.

Лев