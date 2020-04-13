Коронавирус: в городах так тихо, что сейсмологи слышат тончайшие вибрации Земли

Более ясные сигналы

Новые данные, разумеется, не означают, что кора Земли перестала колебаться. Но ослабление колебаний в определенном диапазоне частот из-за того, что люди сидят дома, помогает ученым понять, как функционируют эти колебания.

То, что делают люди, можно рассматривать как своего рода фоновые помехи, которые не позволяют в точности понять, как именно ведет себя Земля и почему.

Getty Толщина земной коры достигает 70 км, и наша деятельность мешает ученым понять, что происходит в ее глубинах

"Теперь мы можем получать сигналы с меньшим количеством помех, что позволяет выжать из них больше информации", - говорит Энди Фрассетто из Сейсмологического института штата Вашингтон.

Снижение интенсивности вызванных человеком вибраций земной тверди произвело особенно интересный эффект в Брюсселе. Благодаря локдауну сейсмологи получили возможность засекать небольшие землетрясения и другие сейсмические явления, которые прежде оставались незамеченными для приборов, размещенных в определенных местах.

Взять, например, сейсмостанцию в Брюсселе. Геолог и сейсмолог Томас Лекок из Королевской обсерватории Брюсселя, первым обративший внимание на этот феномен, объясняет, что в обычное время эта сейсмостанция практически бесполезна.

Подобные станции как правило строят в стороне от густозаселенных районов, где производимый людьми шум затрудняет обнаружение слабых вибраций в земной коре. Но станция в Брюсселе была построена более ста лет назад и с той поры была поглощена разрастающимся городом.

Getty Images Трасса М4, связывающая Лондон и Уэльс, обычно заполнена потоком машин в любое время дня и ночи

Из-за повседневного шума большого города брюссельская станция обычно неспособна выявить небольшие сейсмические явления. Вместо этого ученые собирают данные с другой станции, чьи измерительные приборы расположены в специально просверленной шахте на значительной глубине.

"Однако в данный момент благодаря затишью в городе станция на поверхности работает почти так же хорошо, как и та, что под землей", - говорит ученый.

Некоторым исследователям даже удалось точно установить, что именно стало причиной снижения фонового шума в их регионе. Стивен Хикс из Имперского колледжа в Лондоне связывает это с падением интенсивности движения по автостраде M4, связывающей Лондон с Уэльсом.

"Довольно хорошо заметно, что нарастание уровня шума на рассвете сейчас выражено не столь резко, как в предыдущие недели. Полагаю, что это связано с тем, что движение в час пик теперь не столь оживленное - меньше людей едет на работу и везет детей в школы", - объяснил ученый.

Сезонные колебания

Нечто подобное наблюдалось и ранее. В разное время года, как и в разное время суток, люди ведут себя по-разному: зимой, например, чаще сидят дома, а летом перемещаются более активно.

По ночам уровень фонового шума снижается; кроме того подобное падение происходит регулярно в выходные и праздничные дни.