TV3: из-за работы и учебы на дому растет потребление электроэнергии

В семье Виганта - трое детей и жена, которая работает учителем. По его словам, расход электричества в рабочие дни, из-за работы на дому увеличился примерно на 38%. Однако, это компенсируется тем, что семья не тратит деньги на развлечения и посещения кафе и ресторанов. Общие расходы сократились существенно, примерно на половину.

Чаще всего рижане, к которым обратился телеканал, указывали, что расход электричества действительно увеличился.

Предприятие Sadales tīkls отмечает, что по сравнению с мартом прошлого года латвийцы израсходовали на 3% больше электроэнергии.

Что касается воды, то в Риге объемы сократились - это можно объяснить тем, что люди уехали пережидать кризис за город. В феврале рижане ежедневно использовали порядка 104 000 кубометров воды, сейчас - около 100 000. Уменьшение составляет около 2-4%.

Видео: сюжет TV3 об увеличении потребления электроэнергии