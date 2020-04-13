За сутки выявлено четыре случая заражения Covid-19

В минувшие сутки было проведено 562 анализа, два оказались положительными. Всего проверено 28 776 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Госпитализировано 44 человека, 41 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

Представитель SPKC Илзе Арая пояснила, что изначально сообщалось о двух заболевших, однако после получения результатов тестирования Covid-19 был констатирован еще у двух жителей.

Один из случаев связан с ребенком и сотрудником молодежного центра социального ухода, у которого уже несколько дней назад был констатирован Covid-19. После получения информации об этом случае SPKC начал эпидемиологическую проверку и установил контактные лица пациента. За последние сутки Covid-19 был констатирован у еще одного сотрудника центра.

По отношению к другим случаям заболевания известно, что пациенты старше 70 лет, двое из них заразились от членов семьи, а в одном случае проводится расследование, чтобы выяснить источник заражения.

При этом днем ранее, 12 апреля, министр здравоохранения Илзе Винькеле в микроблоге Twitter обеспокоилась, что в Латвии сократилось число проводимых тестов. Несмотря на то, что группы тестируемых были расширены, а на анализ теперь могут отправить и семейные врачи, на выходных анализов было проведено меньше обычного, отметила она.

Теперь в Министерстве анализируют причины сокращения тестирования и планируют менять алгоритм, способствуя тому, чтобы люди активнее сдавали анализы.

По словам Винькеле, цель Минздрава - обширное тестирование, которое является существенным мероприятием против эпидемии.

Отметим, что в субботу было проведено 418 анализов, в воскресенье - 562. Тем временем ранее за сутки проводилось более 1000.

Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Кабинет министров продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.