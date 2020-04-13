За сутки выявлено лишь два новых случая заражения Covid-19

Iepriekšējā diennaktī veikti 562 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, infekcija apstiprināta 2 cilvēkiem. LV kopā veikti 28776 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 653 personām.

44 pacienti stacionēti, tai skaitā 41 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 13, 2020

В минувшие сутки было проведено 562 анализа, два оказались положительными. Всего проверено 28 776 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Госпитализировано 44 человека, 41 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

При этом днем ранее, 12 апреля, министр здравоохранения Илзе Винькеле в микроблоге Twitter обеспокоилась, что в Латвии сократилось число проводимых тестов. Несмотря на то, что группы тестируемых были расширены, а на анализ теперь могут отправить и семейные врачи, на выходных анализов было проведено меньше обычного, отметила она.

Теперь в Министерстве анализируют причины сокращения тестирования и планируют менять алгоритм, способствуя тому, чтобы люди активнее сдавали анализы.

По словам Винькеле, цель Минздрава - обширное тестирование, которое является существенным мероприятием против эпидемии.

Отметим, что в субботу было проведено 418 анализов, в воскресенье - 562. Тем временем ранее за сутки проводилось более 1000.

Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Кабинет министров продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.