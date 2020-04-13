Пн, 13.04.2020
Есть надежда, что, когда это все закончится, будет завал работы. Егле, директор салона красоты из Вильнюса

За сутки выявлено лишь два новых случая заражения Covid-19

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден лишь у 2 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 13 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 653.

В минувшие сутки было проведено 562 анализа, два оказались положительными. Всего проверено 28 776 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Госпитализировано 44 человека, 41 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. 

При этом днем ранее, 12 апреля, министр здравоохранения Илзе Винькеле в микроблоге Twitter обеспокоилась, что в Латвии сократилось число проводимых тестов. Несмотря на то, что группы тестируемых были расширены, а на анализ теперь могут отправить и семейные врачи, на выходных анализов было проведено меньше обычного, отметила она.

Теперь в Министерстве анализируют причины сокращения тестирования и планируют менять алгоритм, способствуя тому, чтобы люди активнее сдавали анализы. 

По словам Винькеле, цель Минздрава - обширное тестирование, которое является существенным мероприятием против эпидемии.

Отметим, что в субботу было проведено 418 анализов, в воскресенье - 562. Тем временем ранее за сутки проводилось более 1000. 

Как сообщалось, в Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Кабинет министров продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.

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