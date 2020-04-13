Умерли 18 человек. Статистика Covid-19 за сутки из России

В России за последние сутки умерли 18 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, со ссылкой на Оперативный штаб пишет "Дождь".
Общее число скончавшихся выросло до 148 человек.
Также за последние сутки в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом в 62 регионах. Общее число заболевших выросло до 18 328 человек.
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве: + 1355 человек, еще 495 в Подмосковье, +121 в Санкт-Петербурге, + 44 в Тверской области, + 41 в Краснодарском крае.
В общей сложности в России проведено 1,3 миллиона тестов на коронавирус.
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