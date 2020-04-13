У футболистов Беларуси теперь фанаты со всего мира. Они не просто смотрят игры, но и спасают команды

Напомним, в Беларуси продолжается национальный чемпионат по футболу. Как сообщают белорусские СМИ, на данный момент это единственный действующий футбольный турнир в Европе.

Что уж там, белорусский чемпионат теперь смотрят во всем мире. Как отмечает "Медуза", за последний месяц права на его трансляции купили 11 стран, а это значит - местные клубы получили миллионы новых болельщиков.

Недавно страну посетила миссия Всемирной организации здравоохранения, посоветовав отказаться от массовых мероприятий. Последует ли Беларусь этому совету, пока неясно, но некоторые местные клубы уже успешно использовали время запретов, введённых везде, кроме Беларуси, себе во благо.

Ход брестского "Динамо"

Так, например, брестское "Динамо" начало продавать виртуальные билеты на свои матчи по цене в 67 белорусских рублей (около 25 евро). При этом каждому покупателю клуб обещал виртуальное присутствие на стадионе, не раскрывая, как именно это произойдет.

Вскоре первые виртуальные болельщики посетили матч "Динамо-Брест" - "Шахтер" (Солигорск).

"На одной из трибун ОСК "Брестский" собрались более трёх десятков болельщиков из разных стран мира: России, Англии, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др.", - похвастался клуб в официальном заявлении.

Как выяснилось, сотрудники стадиона "Динамо" по трибунам рассадили манекены, а на них - фотографии покупателей виртуальных билетов. Для большей зрелищности, манекены нарядили в футболки ведущих клубов мира. Вот, как это было:

ФК "Динамо-Брест" сообщил, что планирует продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи клуба.

Знаменитый на весь мир ФК "Слуцк"

Не менее забавно дела складываются у команды из небольшого районного центра – ФК "Слуцк". Клуб недавно остался без главного спонсора, а вместе с этим - в сложном финансовом положении. Невероятно, но на помощь пришли иностранные болельщики со всего мира.

А дело всё в названии команды - на английском языке оно созвучно со словом, обозначающим девушек лёгкого поведения. Благодаря этому о команде узнали многие за рубежом, а теперь эти же люди запустили кампанию по сбору средств на помощь клубу.

В команде из-за ассоциаций у иностранцев не расстраиваются, говорят, любая популярность - это хорошо и вообще не проблема, возможно, игроков заметят, кто-то приглянётся, спонсоры те же переоценят популярность команды. Тем временем фанаты уже собрали 2500 долларов.

Подробнее, как болеют за ФК "Слуцк", смотрите видео. Это и правда забавно: