Креатив на карантине: Кержаков с семьёй повторяют обложки легендарных рок-альбомов

Кержаков в своём Instagram проводит прямые эфиры с другими звёздами спорта, но интерес вызвало другое. Экс-футболист "Зенита" вместе с детьми воспроизводит обложки легендарных рок-альбомов. Получается очень похоже.

Начал Кержаков с обложки альбома Abbey Road от The Beatles, который вышел в 1970 году.

Несколько дней спустя Кержаков с семьёй сделал отсылку к альбому Queen II, который вышел в 1970 году и стал вторым студийным альбомом культовой рок-группы.

Последний на данный момент косплей - это обложка первого альбома группы Oasis, который получил название Definitely Maybe и сделал братьев Галлахеров популярными.

Ждём новые обложки от Кержакова и его семьи!