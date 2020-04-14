Креатив на карантине: Кержаков с семьёй повторяют обложки легендарных рок-альбомов

Многие звёзды спорта уже продемонстрировали в своих социальных сетях то, как они справляются с карантином. Кто-то чеканил рулоны туалетной бумаги и тренировался в ванной, другие сбривали бороды и передавали эстафету. Похоже, бывший футболист сборной России Александр Кержаков решил провести самоизоляцию креативнее всех.
Кержаков в своём Instagram проводит прямые эфиры с другими звёздами спорта, но интерес вызвало другое. Экс-футболист "Зенита" вместе с детьми воспроизводит обложки легендарных рок-альбомов. Получается очень похоже.
Начал Кержаков с обложки альбома Abbey Road от The Beatles, который вышел в 1970 году.
Несколько дней спустя Кержаков с семьёй сделал отсылку к альбому Queen II, который вышел в 1970 году и стал вторым студийным альбомом культовой рок-группы.
Последний на данный момент косплей - это обложка первого альбома группы Oasis, который получил название Definitely Maybe и сделал братьев Галлахеров популярными.
Ждём новые обложки от Кержакова и его семьи!
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