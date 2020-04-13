От коронавируса в Эстонии за сутки скончались трое человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 416 тестов на Covid-19, из которых 5,8 процента (24 теста) оказались позитивными, передал департамент здоровья. Всего в Эстонии сделано 30 764 теста, из них 1332 (4,3 процента) были позитивными.

За последние сутки в Эстонии от Covid-19 скончались подключенный к аппарату ИВЛ в Ида-Вируской центральной больнице 59-летний мужчина и находившаяся на лечении в Курессаареской больнице 75-летняя женщина. В понедельник также стало известно о смерти 85-летней пациентки дома престарелых на острове Сааремаа, сообщил руководитель кризисного штаба департамента здравоохранения Рагнар Вайкнеметс.

Всего в Эстонии от коронавируса с момента начала эпидемии скончались 28 человек.

По состоянию на утро понедельника в Эстонии из-за нового коронавируса госпитализированы 157 человек, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 102 человека.

По данным регистра населения, за минувшие сутки в Саареском уезде зафиксировано девять новых случаев коронавируса, в Харьюском пять, а в Пярнуском три. В уездах Ида-Виру, Тарту и Рапла по два новых случая, а в Валгаском уезде один.

По состоянию на понедельник больше всего зараженных (11 процентов) по-прежнему в возрастной группе 55-59, в возрастных группах 45-49 и 50-54 по 10 процентов.

Для борьбы с распространением вируса департамент здоровья обновил и дополнил инструкции для торговых предприятий по очистке поверхностей и помещений, обеспечению качества воздуха в помещении, пищевой безопасности и безопасности клиентов и сотрудников.

Также дополнены инструкции по действиям в случае респираторного заболевания у сотрудника.