Аллегрова, Влад Топалов, Катя Лель: кому Александр Овечкин помог своим присутствием?

Ирина Аллегрова и песня "Шайбу, шайбу"

Видео на композицию "Шайбу, шайбу" увидело свет в 2013 году, хотя съёмки проходили за год до этого. Примечательно, что Ирина Аллегрова собрала целую компанию звёзд спорта - Алексей Яшин, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Дмитрий Юшкевич, Александр Ковальчук, Евгений Малкин и, конечно же, Александр Овечкин. При виде такого состава дух бы перехватило у любого любителя хоккея.

"Бывают же порой на свете чудеса!

Вышло будто шутки ради,

Что лучшая игра для наших мужиков-

Случайно родилась в Канаде!

К ледовому побоищу мы все имели ту еще страсть!

Очень древнюю страсть!"

"Не раз, не два, не три, пытались нас разбить,

Одного не знал захватчик -

Дубиной мы всегда владели на "Ура!"

И на "Ура" давали сдачи!

Но вместо дубины — клюшка,

На ноги коньки! И вперёд!

Всем на лёд!", - поется в песне.

Впрочем, лучше посмотреть сам клип:

Ольга Бузова и песни "Чемпион", "Давай останемся дома"

В клипах Ольги Бузовой Овечкин появлялся аж два раза - один раз в композиции, приуроченной к ЧМ по футболу 2018 года, а второй раз - к пандемии Covid-19, обрушившейся на мир в 2020 году. Пусть Ови появляется в видео всего на несколько секунд, можно сказать, что и он поспособствовал тому, чтобы клипы набрали миллионы просмотров на Youtube.

Влад Топалов и песня "Perfect Criminal"

Появился Александр и в клипе Влада Топалова. Впрочем, и здесь его роль была довольно короткой - в видео Овечкин сидел на полу и держал в руках еду, после чего встал и ушел. А что еще нужно?

Кать Лель и песня "Пусть говорят"

Этот клип породил, судя по всему, беспочвенные слухи о романе Александра Овечкина и Кати Лель. Всю песню Александр стоит и ждет сигнала "Стоп, снято!" Такой вот молчаливый герой. А также семейный человек и счастливый отец, и Катя Лель здесь совсем не причём!

Саша Белый и песня "Чемпион"

"С Сашей Овечкиным мы дружим уже несколько лет и частенько подкалываем друг друга. Саша любит рэп, а я занимаюсь фристайлом — сочиняю рэп на ходу, у нас с ним не раз происходили битвы в караоке-барах. Ну а спустя несколько лет шутки переросли в предложение записать совместную песню, которая, на удивление, получилась с серьёзным посылом", - рассказал исполнитель о съемках клипа на песню.

Примечательно, что кроме Овечкина в видео снялся целый ряд известных спортсменов - баскетболисты, бойцы ММА и кикбоксёры. Да и сам Саша Белый в прошлом занимался самбо и дзюдо.

Уникальное же в клипе то, что Ови читает несколько строчек и сам. Александр Великий в роли рэпера - такое пропустить нельзя!